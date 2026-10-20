Украина не может сбивать реактивные "Шахеды" из-за ограничений Starlink: Флэш объяснил опасность

Герань-5 / © ГУР Минобороны

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Украина столкнулась с серьезными проблемами в противодействии российским реактивным "Шахедам" из-за ограничения работы спутниковой связи Starlink . Украинские разработчики создают скоростные дроны-перехватчики, однако из-за потери связи их эффективное применение затруднено.

Об этом рассказал советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, известный как Флэш, в интервью BBC .

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Почему Украина не может эффективно перехватывать реактивные "Шахеды"

По словам Бескрестнова, спутниковая связь Starlink широко применяется украинскими военными не только для ударов по российским объектам, но и для защиты украинских городов.

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Особенно остро проблема возникла из-за использования Россией реактивных ударных беспилотников, которые двигаются значительно быстрее обычных "Шахед".

Для борьбы с ними украинские специалисты разрабатывают специальные скоростные перехватчики. Однако, введенные ограничения работы Starlink мешают поддерживать стабильную связь с такими аппаратами во время полета.

«Это создает для нас проблему, поскольку мы не можем оградить страну от реактивных "Шахедов". Это действительно огромная проблема для нас», - подчеркнул Бескрестнов.

Он пояснил, что часть людей ошибочно считает, что спутниковая связь нужна Украине преимущественно для дальнобойных атак. На самом деле от него зависят и оборонные операции, в том числе работа дронов-перехватчиков.

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Флэш обратился в США с призывом

По словам советника президента, Украина пытается объяснить американским партнерам, насколько важна стабильная работа спутниковой связи для обороны государства.

Речь идет о компании SpaceX, ее основателе Илоне Маске, Пентагоне и президенте США Дональде Трампе.

Бескрестнов подчеркнул, что Starlink обеспечивает не только выполнение боевых задач, но и возможность украинских военных поддерживать связь со своими семьями.

Украинская сторона призывает партнеров упразднить ограничения, препятствующие применению скоростных беспилотников для защиты от российских атак.

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Что известно об ограничениях Starlink

Ранее стало известно, что военные терминалы спутниковой связи Starshield, созданной на основе Starlink, начали терять соединение во время движения на высоких скоростях.

По словам украинских чиновников, на отдельных участках фронта проблемы возникали при скорости около 130–161 км/ч.

Такие ограничения повлияли не только на использование ударных беспилотников, но и на фронтовую логистику и работу противовоздушной обороны.

Агентство Reuters со ссылкой на американских и западных чиновников сообщало, что решение ограничить работу Starshield для Украины поступило из Белого дома. В то же время, президент США Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио отрицали причастность к введению ограничений.

Украина ведет переговоры со SpaceX и американской стороной по снятию скоростных ограничений, а также рассматривает альтернативные системы спутниковой связи.

Напомним, Илон Маск заявил, что ограничение работы Starshield для Украины является решением американских властей, а не SpaceX.

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