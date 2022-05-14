"Украина не может ждать, пока Россия убивает наших граждан": у Зеленского настаивают на немедленном эмбарго

"Украина не может ждать, пока Россия убивает наших граждан": у Зеленского настаивают на немедленном эмбарго

Украина приветствует предложение Европейской комиссии по прекращению импорта российской сырой нефти, но считает, что откладывание внедрения этого решения на шесть месяцев неприемлемо.

Эмбарго Европейского Союза импорта российской нефти должно вступить в силу немедленно, ведь Украина не может ждать лишних шесть месяцев, пока Россия убивает наших граждан.

Об этом заявил советник президента Олег Устенко в интервью международной медиаорганизации Project Syndicate, передает пресс- служба Офиса Президента.

Устенко отметил, что Украина приветствует предложение Европейской комиссии по прекращению импорта российской сырой нефти, но считает, что откладывание внедрения этого решения на шесть месяцев неприемлемо, поскольку Российская Федерация использует поступления от реализации энергоносителей для финансирования своей военной машины.

"Россия получает один миллиард долларов в день от экспорта нефти. Вы можете представить, сколько ракет, оружия и бомб они могут купить за шесть месяцев до полного введения эмбарго. Наша позиция четкая. Мы хотим, чтобы это эмбарго вступило в силу немедленно", — заявил советник главы государства.

По его словам, после введения полного эмбарго на российскую нефть в краткосрочной перспективе цены на нее в мире возрастут, что может нанести ущерб для Европы. Но в среднесрочной перспективе произойдет коррекция цен, ведь страны-производители нефти не только на Ближнем Востоке, но и в Африке увеличат объемы производства, и это должно снизить цены.

«Во-вторых, китайская экономика замедляется, а это значит, что она потребляет меньше нефти. Это также приведет рынки к новому равновесию и снизит цены», – убежден Устенко.

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Он отметил, что в долгосрочной перспективе выиграет весь мир, поскольку будет более безопасным, предсказуемым и стабильным, а значит, и доходы бизнеса возрастут.

Чтобы смягчить краткосрочный негативный эффект от эмбарго советник президента предлагает ограничить на переходный период цену на российскую нефть.

«Предельная стоимость добычи российской нефти составляет около 10 долларов за баррель. России следует разрешить забирать эти 10 долларов за проданную баррель, а средства сверх этой суммы следует конфисковать с помощью санкций. Эти деньги должны поступить в специальный фонд для восстановления Украины», – сказал он.

Относительно природного газа, по мнению Устенко, Европа может продолжать покупать российское топливо, но средства от продаж должны поступать на эскроу-счет, которым управляет специальный совет. По его словам, администрировать этот эскроу-счет должен совет, сформированный союзниками Украины – США и странами Евросоюза или Европейской комиссией, Украина также должна иметь представительство в правлении.

Кроме того, как отметил советник президента, наряду с усилением ограничений на импорт нефти и газа украинская сторона хотела бы введение новых санкций в отношении представителей российских властей.

Также, по его словам, необходимо прекратить торговлю с Россией. Страховым компаниям нужно запретить предоставлять покрытия для судов, выходящих из российских портов, также необходимо исключить все российские банки из системы интернациональных платежей.

Напомним, что Европейский Союз все еще пытается согласовать введение поэтапного эмбарго на российскую нефть, которое является частью шестого пакета санкций против РФ из-за развязанной войны в Украине. Несмотря на обеспокоенность поставками в Восточную Европу, соглашение могут заключить до конца мая.

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