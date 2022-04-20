Украина не получала самолеты от иностранных партнеров, а только комплектующие — Воздушные Силы ВСУ

Украина не получала самолеты от иностранных партнеров, а только комплектующие — Воздушные Силы ВСУ

В командование Воздушных сил ВСУ заявили, что Украина не получала новые самолеты от иностранных партнеров.

Воздушные Силы ВСУ получили всего лишь запчасти и комплектующие, чтобы отремонтировать часть находящихся на вооружении военных самолетов.

Об этом Министерство обороны сообщило в Телеграмме.

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"При содействии Правительства США Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые есть на вооружении авиации Воздушных Сил, что позволит поставить в строй больше техники", — отметили Воздушные силы ВСУ.

Напомним, США планируют предоставить еще один пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн долларов, который будет утвержден в течение ближайших 36 часов.

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