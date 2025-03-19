Украина не получила мира после заявлений Путина: Зеленский о новых ударах

Президент Украины также выразил надежду, что в ближайшее время состоится техническая встреча для дальнейшего обсуждения ситуации и контроля соблюдения международных обязательств.

Владимир Зеленский подверг критике слова Владимира Путина о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, заявив, что они не соответствуют реальности.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

“Путин приказал не наносить удары по энергетике, но этого недостаточно. После его слов о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Россия нанесла 145 ударов дронами, 4 ракеты С-300, 2 баллистические ракеты ‘Искандер’ по Сумской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областям. Кроме того, были поражены предприятия аграрной продукции, железная дорога на Днепропетровщине и 21 обычный дом”, – сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что одних слов недостаточно, и призвал к реальному контролю за выполнением этих обещаний. Он отметил, что важно, чтобы основным субъектом этого контроля стали Соединенные Штаты Америки.

Напомним, по словам Зеленского, уже в этом году начавшаяся Российской Федерацией война в Украине может закончиться. Впрочем, условием для этого гарантии безопасности для нашей страны.

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