Украина не получила от США половину обещанного оружия — Зеленский

Помощь Европы для украинской армии была не меньше, отметил президент.

Украина получила от США только половину обещанного оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Суспільне".

"Есть разные доклады, разных институтов как Минобороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал — половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент", – сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T от Германии поступит в Украину до конца года.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне рассказали сколько помощи США уже отправили оружия для Украины.

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