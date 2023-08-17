Украина не получит истребители F-16 этой осенью или зимой: Игнат объяснил, как это повлияет на ПВО

До конца года Украина не получит истребители F-16, заявили в воздушных силах.

Украина не сможет получить от западных союзников истребители F-16 в ближайшую осень или зиму.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, на западные истребители возлагали большие надежды. Они должны были стать частью противовоздушной обороны Украины. Например, F-16 могут быть задействованы при отражении вражеских ракетных и дроновых атак.

"Но все же, как бы то ни было, вопрос об обучении нашего персонала (и пилотов, и инженеров) практически сдвинулся с места. Мы понимаем, что будут наши летчики в ближайшее время учиться в странах, которые являются членами авиационной коалиции, которые оказывают нам эту поддержку. В то же время усиление нашей ПВО нужно проводить", – подытожил Игнат.

Ранее в Пентагоне рассказали, кто отвечает за подготовку украинских пилотов на F-16.

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