"Украина - не последняя цель российской агрессии": Зеленский призвал румынский народ вместе остановить РФ

Он подчеркнул, что только победа Украины над оккупантами позволит обеспечить безопасность Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед парламентом Румынии, попросил помощи в борьбе с российской агрессией.

Глава государства подчеркнул, что совместными усилиями следует остановить Российскую Федерацию, устраивающую геноцид в Европе. Зеленский отметил, что после Украины жертвой российского вторжения может стать Молдова, что представляет угрозу миру во всем дунайском регионе.

"Великий румынский народ! Мы вместе должны остановить этих неадекватных людей, которые привыкли к безнаказанности и потому решили, что им позволено абсолютно все. Мы вместе должны остановить тех, кто хочет геноцида в Европе.

Почему мы должны это сделать вместе? Каждый из вас понимает, что Украина - не последняя цель российской агрессии. Войска оккупантов упрямо пытаются обойти наш город Николаев, чтобы попытаться захватить Одессу. А от Одессы - один шаг - и уже в Молдову.

Российские государственные пропагандисты давно говорят о том, что Молдова тоже является целью российской экспансии. Поэтому оборона украинцами собственного государства является фундаментальной предпосылкой безопасности и независимости для Молдовы. А значит, предпосылкой мира во всем большом регионе Дуная.

Сейчас на территории Украины решается судьба всей восточной и центральной Европы, Черноморского региона. Поэтому защитить свободу Украины, защитить свободу украинцев - это гарантировать безопасность Европе", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Румынии

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