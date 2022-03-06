Украина не пойдет ни на какие уступки во время переговоров с россиянами — Дещица

Украина не пойдет ни на какие уступки во время переговоров с россиянами — Дещица

По словам посла Украины в Польше, во время третьего раунда переговоров стороны снова обсудят тему гуманитарных коридоров для гражданских лиц.

Переговоры Украины и России проходят в сложной атмосфере, однако Киев не пойдет ни на один ультиматум Москвы. Украина сейчас активно ведет переговоры о создании гуманитарных коридоров.

Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица во время совместной пресс-конференции для СМИ с заместителем главы МИД Польши Павелом Яблонским и главой канцелярии премьер-министром Польши Михалом Дворчиком.

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"Эти переговоры проходят в сложной атмосфере, поскольку ни одна из сторон не хочет идти на уступки. Мы не соглашаемся и не будем соглашаться ни на какие ультиматумы российской стороны, будем бороться до конца. В то же время, мы ведем переговоры по созданию гуманитарных коридоров, ведь таковы потребности на на данный момент, учитывая, какие методы применяет Россия, убивая обычных людей", — заявил Дещица.

По его словам, в ходе третьего раунда переговоров в понедельник, 7 марта, стороны снова обсудят тему гуманитарных коридоров для гражданских лиц.

Кроме того, посол Украины в Польше призвал всех членов НАТО наконец-то принять решение о закрытии воздушного пространства над Украиной, что позволило бы приостановить все боевые действия.

"Мы подчеркиваем, что это наше общее дело, поскольку это в интересах всех стран", — подчеркнул украинский дипломат.