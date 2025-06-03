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Украина не предупредила США об атаках по авиабазам России: NYT узнало причину
В Киеве при этом считают необходимым защищать оперативную безопасность, особенно на фоне инцидентов с утечками информации.
По словам представителей американской администрации, украинская сторона не информировала Вашингтон о планах СБУ по атаке беспилотниками по объектам глубоко в тылу России.
Источники в правительстве США утверждают, что Украина воздержалась от координации, зная, что Соединенные Штаты скорее всего выступили бы против таких действий, передает The New York Times.
В Киеве при этом считают необходимым защищать оперативную безопасность, особенно на фоне инцидентов с утечками информации. Как отмечают источники, в последние месяцы чиновники администрации Трампа нечаянно раскрывали детали военного планирования в открытых чатах у Signal.
Никакого совместного планирования ударов по территории РФ сейчас не ведется, подчеркивают в США.
В США атаки украинских дронов воспринимают не только как военное действие, но и как сигнал, усиливающий позиции Запада. Некоторые американские чиновники считают их своеобразным "подарком" для Соединенных Штатов, который вредит российским возможностям без участия США.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм в соцсетях назвал Украину "изощренной" и подчеркнул эффективность ее тактики с использованием дронов и самодельных бомб.