Украина не признает оккупированные территории российскими, но может вернуть их дипломатией – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское законодательство не разрешает официально признавать оккупированные территории частью России.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

"В судебном порядке мы не будем признавать… нашу оккупированную территорию территорией России. Мы никогда этого не сделаем", — сказал Зеленский.

В то же время он признал, что вопрос оккупированных территорий может стать частью дипломатического соглашения, которое позволит Украине присоединиться к НАТО.

"Да, мы должны вернуть это по дипломатическому пути. Да, можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему дипломатично, это очень понятно", — пояснил президент, подчеркнув, что главный приоритет — сохранение жизней украинцев.

Зеленский также отметил, что в будущем Украина будет искать "хороший, дипломатический" способ возмещения территориальных потерь, но на первом месте всегда будет безопасность людей.

Напомним, что Украина готовит визит в Саудовскую Аравию, где могут пройти переговоры, направленные на прекращение войны России против Украины.