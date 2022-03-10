"Украина не сдалась, не сдается и не сдастся": Кулеба сделал заявление после встречи с Лавровым

"Украина не сдалась, не сдается и не сдастся": Кулеба сделал заявление после встречи с Лавровым

Украина не может прекратить войну, если в стране, совершившей агрессию, нет желания этого делать, сказал он.

Украина не может прекратить войну, если в стране, совершившей агрессию, нет желания этого делать.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 10 марта после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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"Мы не можем прекратить войну, если в стране, совершившей агрессию, нет желания этого делать. Сегодня я услышал, что прекращение огня привязано РФ к выполнению требований, выдвинутых президентом Путиным в адрес Украины. В этой связи я хочу подтвердить еще раз, что Украина не сдалась, не сдается и не сдастся", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина готова к дипломатии.

"Мы готовы к дипломатии, мы ищем дипломатические решения. Но пока их нет, мы будем самоотверженно, жертвуя собой, защищать нашу землю, наших людей от российской агрессии", — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 15-й день.

Оккупационные войска уничтожают мирные города Украины, нанося удары по гражданскому населению.