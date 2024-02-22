Украина не сможет победить Путина: четыре мифа о войне с Россией, которые Politico разрушило полностью

Два года назад Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, опираясь на несколько мифов, в частности о том, что Украина не является "настоящим" государством и слаба в военном плане, а также о том, что Запад находится в растерянности и мало что может сделать, чтобы остановить его.

Украинцы быстро разрушили некоторые из этих мифов, вместе с большей частью российских войск, вторгшихся в Украину. Они сохранили свою столицу, свое руководство и вернули большую часть территории, захваченной российскими войсками в первые дни 2022 года, хотя и ужасающей ценой. А Запад отреагировал, введя серьезные (хотя и недостаточные) экономические санкции против России и оказав значительную (хотя и несколько запоздалую) военную помощь Украине.

Другие мифы, однако, живут и поныне, а в последнее время появились новые, в частности, во время дебатов в Конгрессе о том, продолжать ли помощь Украине со стороны США. Как республиканцы, работавшие на высших должностях в сфере национальной безопасности, авторы материала особенно озабочены, когда слышат, как некоторые из этих мифов повторяют республиканцы.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Politico, в котором проанализированы четыре мифа об Украине и некоторые из причин, почему они не соответствуют действительности.

Миф первый: Украина не может победить

Начнем с самого главного мифа о том, что поддержка США будет подпитывать бесконечную войну, в которой Украина не сможет победить.

Украина действует героически и успешно. Начиная с февраля 2022 года она вернула себе огромные территории, захваченные Россией. Нас не должно удивлять, что оставшиеся оставшиеся 18 процентов территории отвоевать тяжелее всего. Если бы Запад предоставил Украине оружие, о котором руководство страны просило с самого начала — от систем противоракетной обороны и ракет дальнего радиуса действия до истребителей и танков, эта война могла бы выглядеть совсем иначе.

Украинские военные проявляют творчество под огнем, придумывая способы удививших врага контратаки. Хваленный Черноморский флот РФ был фактически вытеснен из Севастополя, поскольку Украина утверждает, что вывела из строя треть российских кораблей, что позволило возобновить экспорт через Черное море.

Украина также нанесла огромные потери российской армии, сократив ее обычные вооруженные силы вдвое, по оценкам министра обороны Великобритании и директора Центральной разведки США. По данным Службы внешней разведки Эстонии, Россия потеряла в Украине 8300 боевых бронированных машин, в том числе 2600 танков, 5100 бронетранспортеров и 600 самоходных артиллерийских установок. Для замены этой техники требуется время.

Кроме того, Украина назвала ядерный блеф России ядерным блефом, нанеся глубокие удары по ключевым инфраструктурным объектам внутри РФ без ядерного ответа.

Утраты русского личного состава приближаются к 400 000 убитыми и ранеными. Было бы ошибкой считать, что нет переломного момента для тех россиян, которых отправляют на фронт и которые, по сути, являются пушечным мясом. Уже есть признаки того, что у России будут проблемы с новой волной мобилизации.

Многое из этого было достигнуто благодаря помощи Запада. Поддержка Украины со стороны США составляет менее 4 процентов годового бюджета Пентагона, но возврат инвестиций для украинского народа и для США окупился с лихвой. Не потратив ни одного американского солдата, Соединенные Штаты снизили военный потенциал России, противника, которого Стратегия национальной обороны до 2022 года назвала "острой" угрозой для США.

Конечно, было бы полезно, если бы администрация Байдена более четко определила цель украинской победы вместо нынешней туманной цели столько, сколько потребуется. Но авторы материала согласны с тем, что лучшей стратегией для Соединенных Штатов должна быть победа Украины и поражение России — изгнание каждого российского солдата- оккупанта с украинской территории, привлечение России к ответственности за совершенные военные преступления и арест российских замороженных активов, чтобы помочь покрыть стоимость. разрушений, причиненных Путиным.

Несмотря на очень сложные и болезненные два года, украинцы в подавляющем большинстве верят, что они могут добиться победы. На данный момент главным фактором, определяющим, победит ли Украина или проиграет, является помощь Запада и, в частности, Соединенных Штатов. Если Украина останется сама, как отметил президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, Россия нас уничтожит.

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Миф второй: Настало время для прекращения огня

Миф о "бесконечной войне" подпитывает другой миф, который заключается в том, что сейчас пришло время для прекращения огня или перемирия.

Недавние сообщения и интервью Такера Карлсона с Путиным говорят о том, что Россия заинтересована в переговорах. Эти рассказы опровергаются действиями России на местах, в частности, очевидной казнью раненых украинских военнопленных в Авдеевке и постоянными обстрелами и убийствами украинских гражданских лиц — зверствами, отрицаемыми российскими официальными лицами.

Никто не хочет, чтобы эта война закончилась быстрее, чем украинцы, ведь именно они ведут боевые действия. Но украинцы отвергают территориальные компромиссы и переговоры с Россией, потому что знают, что у Путина длинный послужной список того, что никогда не следует соглашениям, которые он подписывает. Также украинцы не хотят обрекать миллионы своих сограждан на оккупированных территориях на жизнь под репрессивным российским контролем. Они и весь мир видели, от Бучи до Мариуполя, военные преступления и преступления против человечности, геноцид, от которых страдают находящиеся под российским контролем украинцы.

Прекращение огня дало бы Путину время восстановить свои значительно уменьшенные силы, чтобы он мог снова угрожать Украине, а может быть, и другим странам. Это выставило бы Соединенные Штаты слабыми и ненадежными, которым не хватает силы воли и способности поддерживать кампанию по оказанию помощи, которая, напомним, не предусматривает отправку американских войск на опасный путь. И это подбодрило бы плохих актеров в других частях света, которые увидели бы, как и в случае с безрассудным выводом войск из Афганистана в 2021 году, что Соединенные Штаты отступают и открывают сезон охоты на объекты своей агрессии.

Как недавно написал канцлер Германии Олаф Шольц, “грубая попытка России захватить территорию силой может стать примером для других авторитарных лидеров по всему миру. Все больше стран рискуют стать жертвами соседствующего хищника”. По последним оценкам датской и эстонской разведок Россия готовится к нападениям на членов НАТО в течение следующих пяти лет. Это не теоретическая угроза.

Миф третий: Украина безнадежно коррумпирована

Следующий миф о том, что Украина является коррумпированным государством, которое возглавляют неонацисты, и поэтому помощь Украине — это выбрасывание денег на ветер.

В 2019 году украинцы с большим отрывом избрали первого в истории страны президента-еврея Зеленского, после того, как до этого в стране был премьер-министр-еврей. Страны, которые выбирают евреев своими высшими лидерами, почти наверняка не являются "нацистами" . В действительности, согласно опросу Антидиффамационной лиги, в Украине за последние годы наблюдается значительное снижение уровня антисемитских настроений.

Коррупция десятилетиями мучила Украину, как и остальные бывший Советский Союз, но Зеленский был избран на антикоррупционной кампании. Хотя до февраля 2022 г. существовало недовольство отсутствием прогресса на этом фронте, он и его правительство существенно усилили борьбу с обвинениями в коррупции.

Возможно, еще важнее то, что толерантность к коррупции среди украинцев после полномасштабного вторжения значительно снизилась. Процесс борьбы с коррупцией начался 20 лет назад, но проходил с перерывами. Но полномасштабное вторжение Путина изменило ситуацию и породило нулевую толерантность к такому поведению.

Несмотря на частые жалобы членов Конгресса, на самом деле механизмы мониторинга американской помощи Украине более строги, чем почти в любой другой стране мира. Олигархи и члены правительства привлекаются к ответственности за коррупционное поведение, что свидетельствует о значительном прогрессе.

Бывший министр обороны Алексей Резников был уволен со своей должности не потому, что он лично занимался коррупцией, а потому, что он не сделал достаточно для ее преодоления в своем министерстве. Когда речь идет о коррупции, сегодняшняя Украина не похожа на старую Украину.

Более того, в отличие от России, у Украины есть демократически избранный президент, подотчетный народ. В Украине проходят свободные и честные выборы, и она пережила несколько демократических передач власти. Среди сильнейших сторон Украины — активное гражданское общество и средства массовой информации. Большинство украинцев поддерживают ориентацию страны на евроатлантическое сообщество, в том числе возросшая поддержка вступления в НАТО и Европейский Союз. В значительной степени этот рост поддержки связан с вторжением Путина.

Миф четвертый: Украина – это неправильный приоритет

Это подводит нас к последнему мифу, нависающему над войной: а именно, что поддержка Украины отвлекает США от того, где они действительно должны сосредоточить свои усилия — Китая и после террористической атаки ХАМАСа против Израиля 7 октября Ближнего Востока.

Китай, несомненно, представляет серьезный вызов для Соединенных Штатов и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно для Тайваня. Но именно Россия вторглась в соседнее государство — третий раз после вторжения в Грузию в 2008 году и двух вторжений в Украину, в 2014 и 2022 годах. Китай – нет (пока). Вторжение Путина уже создало самый большой кризис безопасности на европейском континенте со времен Второй мировой войны. В противоположность этому, военная угроза, которую представляет Китай, все еще перспективна.

Очевидное поражение России в Украине сделает конфликт с Китаем менее вероятным, поскольку это оттолкнет китайского лидера Си Цзиньпина от рассмотрения военных действий против Тайваня. Тайванцы знают это и именно поэтому являются одними из самых больших поклонников Украины. Поддержка, которую США оказывают Украине, по большому счету не отнимает той военной готовности, которая им нужна в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Однако одновременно сокращение поддержки Украины и Израиля после 7 октября подчеркнуло необходимость решить проблему неудовлетворительного состояния оборонно-промышленной базы США и ее способности мобилизовать производство ключевых видов вооружений сейчас. Фактически дополнительный запрос позволил бы Штатам нарастить их военно-промышленную базу в соответствии с тем, в каком мире мы сейчас находимся.

Более того, европейские союзники несут "большую обузу" помощи Украине, чем может показаться с некоторой риторики. В долларовом эквиваленте Европа оказывает Украине больше экономической помощи, чем США, и только недавно одобрила дополнительную помощь в размере 54 миллиарда долларов. В процентах от ВВП Соединенные Штаты занимают 15 место в мире по объему помощи Украине в сфере безопасности.

Но военная помощь США незаменима. Штатам нужна помощь Европы в борьбе с китайским вызовом. Поддержка Пекином России, включающая финансирование ее военных усилий и поставку ключевых компонентов двойного назначения для ее оборонной промышленности, привлекла внимание к тому, что проблемы европейской и индо-тихоокеанской безопасности связаны между собой.

Суть для законодателей обеих партий состоит в том, что усталость от Украины опасна не только для Украины, но и для них самих. Украинцы несут груз защиты не только своей свободы, но и американской, от общего врага, убийство которым заключенного оппозиционного лидера Алексея Навального лишь доказывает, насколько он опасен и деспотичен. Украина никогда не просила, чтобы Америка посылала своих мужчин и женщин воевать за нее — но она отчаянно нуждается в американском оружии.

"Они заслужили нашу поддержку, борясь с коррупцией, защищая свою демократию и доказывая свою ценность как союзника", — пишет издание.

Промедление Конгресса с одобрением финансирования для Украины все больше деморализует украинцев, а также смертельно опасно. В Украине заканчиваются запасы оружия и боеприпасов, и оно вынуждено нормировать их поставки.

«Дефицит растет с каждым днем, — как сообщается, недавно написал министр обороны Украины Рустем Умеров одному из чиновников ЕС. — Способность врага преобладать Вооруженные силы Украины в соотношении более 3:1 только ухудшается”. Все это подрывает веру украинцев в то, что США являются надежным союзником.

Эту проблему можно решить, приняв дополнительную помощь для Украины, уверены авторы материала. Такой шаг стал бы огромным моральным стимулом для украинцев и огромным ударом для россиян, чьи лидеры и рупоры в СМИ — российских и западных — пришли к выводу, что США отказались от Украины.

“Мы должны доказать, что они ошибаются. Навальный отдал свою жизнь, чтобы противостоять путинскому варварству. Поддержать Украину и победить Россию — это меньше всего, что мы можем и должны сделать», — резюмируют авторы.

Эрик С. Эдельман был заместителем министра обороны США по вопросам политики в 2005-2009 годах и является советником Центра стратегических и бюджетных оценок.

Дэвид Крамер, исполнительный директор Института Джорджа Буша-младшего, был заместителем помощника госсекретаря США по России, Украине, Беларуси и Молдове в 2005-2008 годах.

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