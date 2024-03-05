Украина не сможет построить аналог "линии Суровикина": ветеран рассказал, что же делать

Инженерные войска Украины не успеют построить на востоке фортификации типа "линии Суровикина", на это не хватит ни технического, ни человеческого ресурса. Так что оборонительные линии придется компенсировать другим.

Такое мнение майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман выразил в эфире телеканала "Эспрессо".

Гетьман отметил, что фортификационные линии нужно было строить с начала 2022 года, где это было возможно.

"Дело в том, что мы действительно не можем построить линии обороны в три ряда и протяженностью 1500 км, которые были бы столь же мощными, как так называемые российские линии Суровикина. Мы точно не успеем такое построить, у нас не хватит технического и человеческого ресурса", – объяснил майор запаса.

Он отметил, что к возведению фортификаций следует приобщать людей со всей Украины, ведь инженерные войска не успеют построить оборонительные линии на столь большом участке.

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"То есть мы должны построить что-то типа Большой китайской стены на 1500 км, но мы не сможем построить такую фортификацию в три линии обороны. Поэтому будем компенсировать рельефом местности, взводными и ротными опорными пунктами, плотным минированием. То есть есть средства, как это сделать", – рассказал Гетьман.

Напомним, издание NYT сообщило, что официальные лица США обеспокоены тем, что Украина не укрепила свои оборонные линии вовремя и достаточно хорошо. Теперь ВСУ могут столкнуться с последствиями, поскольку враг медленно, но продвигается за Авдеевку.

Накануне в ОСГВ "Таврия" сообщили, что инженерные войска продолжают строить фортификационные сооружения на Авдеевском направлении, и начали это делать не после выхода защитников из Авдеевки.

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