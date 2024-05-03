Украина не выиграет на поле боя, переговоры с РФ, где будет наступать враг: главные заявления заместителя Буданова

Украина не сможет выиграть войну только на поле боя, и выход на границы 1991 года не закончил бы войну. Переговоры с РФ начнутся во второй половине 2025 года. Сейчас РФ может готовить наступление в районе Харьковщины и Сумщины. Оно начнется в конце мая-начале июня. Под прицелом РФ могут оказаться и страны НАТО.

Об этом и другом заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью изданию The Economist.

Украина не сможет выиграть войну на поле боя

Скибицкий заявил, что Украина не сможет победить Россию только на поле боя, поэтому война, скорее всего, закончится переговорами с Москвой. Представитель ГУР отметил, что даже вытеснение врага на границы 1991 года не заставит РФ закончить войну.

Переговоры с РФ

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Сейчас обе стороны пытаются занять "самую выгодную позицию" перед потенциальными переговорами. По словам Скибицкого, переговоры начнутся не раньше второй половины 2025 года.

По оценкам ГУР, к тому времени Кремль столкнется с серьезными "встречными ветрами". Сейчас Россия существенно нарастила военное производство, но уже к 2026 году выйдет на плато из-за нехватки материалов и инженеров.

В конце концов, обе стороны станут испытывать острую нехватку оружия, но в случае отсутствия изменений в других аспектах, первым оружие закончится у Украины.

Ситуация на фронте самая тяжелая с начала войны: Часов Яр падет

Скибицкий проинформировал, что Украине сейчас тяжело, как никогда с начала полномасштабной войны. И ситуация может еще усугубиться.

Скорее всего, Часов Яр падет, как и Авдеевка, – это только вопрос времени: "Конечно, не сегодня-завтра, но все зависит от наших резервов и запасов".

Разрушенный дом в городе Часов Яр / Фото: Associated Press

По словам заместителя начальника ГУР, Россия сейчас действует согласно своему плану захвата всех территорий Донетчины и Луганщищи. Эта задача неизменна с 2022 года.

У российских войск есть задача "взять что-нибудь" к празднованию Дня победы в Москве 9 мая или к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай. От успешности этой задачи будет зависеть, когда и где враг нанесет следующий удар.

Скибицкий также сообщил, что главная проблема в ВСУ – критическая нехватка оружия и россияне об этом прекрасно знают: "Они всегда знали, что апрель и май будут для нас тяжелыми".

В то же время российская армия уже не так высокомерна, как в 2022 году, и сейчас действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".

Наступление на Харьковщину и Сумщину

Представитель ГУР заявил, что Россия может готовить наступление в районе Харьковской и Сумской областей. Скибицкий также указал, что время наступления врага на Донбассе зависит от украинской обороны. Основное наступление оккупантов может начаться в конце мая-начале июня.

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Сейчас РФ задействовала в Украине 514 тыс. военных. Кроме того, северная группировка врага, базирующаяся по ту сторону границы от Харькова, насчитывает 35 тыс. бойцов, но может расшириться до 50-70 тыс. Также Москва формирует резерв в размере от 15 тыс. до 20 тыс. военных в центральной части РФ, которые могут задействовать в основных силах.

Замглавы ГУР отметил, что всех этих сил врага недостаточно для захвата большого города, но достаточно для выполнения меньшего задания.

"Быстрая операция, чтобы войти и выйти — возможно. Но операция по захвату Харькова или Сум — это совсем другого порядка. Россияне это знают. И мы это знаем", — сказал Скибицкий.

Россия использует "трехслойный" план дестабилизации Украины

Представитель военной разведки предупредил, что в мае Россия использует "трехслойный" план дестабилизации Украины. Он состоит из военного, дезинформационного и международного факторов.

Главный фактор – военный. Скибицкий сообщил, что понадобятся недели для поступления военной помощи от США на линию фронта. И вряд ли эта помощь уравняет потенциал ВСУ с вражескими запасами снарядов или обеспечит эффективную защиту от российских КАБов.

Вторая часть плана – дезинформационная кампания Кремля в Украине. Она будет направлена на подрыв мобилизации и политической легитимности президента Владимира Зеленского, президентский срок которого условно истекает 20 мая.

Третья часть плана – российская кампания по международной изоляции Украины.

"Они будут трясти ситуацию, как только смогут", – отметил представитель ГУР.

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Как заявил Скибицкий, если государства-соседи Украины не найдут способов дальнейшего увеличения оборонного производства для помощи Киеву, эти страны также окажутся под прицелом Кремля.

По словам заместителя начальника ГУР, Россия сможет захватить страны Балтии за семь дней. Ведь время реакции НАТО на применение мер по пятой статье о коллективной обороне составляет 10 дней.

Скибицкого подчеркнул, что храбрость и жертвенность Украины дали Европе многолетнее преимущество, отстранив по меньшей мере на 10 лет непосредственную угрозу со стороны российских воздушно-десантных сил и корпуса морской пехоты, когда-то пугавших весь мир.

"Вопрос в том, отплатит ли Европа за услугу. Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход войны [...] зависит не только от нас", – отметил представитель военной разведки.

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