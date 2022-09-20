"Украина неинтересна": депутат Госдумы пригрозил двум странам ядерным ударом

Депутат Госдумы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев признал обстрел ТЭЦ и дамбы в Украине и назвал это "парой хороших ударов по вражеской территории" и пригрозил НАТО ядерным ударом.

Целями для ядерной атаки он указал не Украину, а Германию и Великобританию.

Все эти устрашения и тезисы о "победим любой ценой" российский депутат и экс-командующий Южного военного округа РФ изложил в Telegram.

В частности он отметил, что когда Байден размышляет о применении Россией ядерного оружия, он говорит об ударе по Украине, однако цели, по словам Гурулева, будут совсем другими.

"О чем они говорят (ред. – Байден и западные аналитики), что мы применим ядерное оружие на Украину? Украина здесь неинтересна, нам там еще жить, совсем другие цели будут. Довольный сытый немецкий бюргер, у которого уже начинает мерзнуть за***ца, должен четко понимать, что если по Берлину будет нанесен удар, то это вызовет полный хаос во всем государстве и его смерть. Если Байден говорит о последствиях, то какие они будут, когда мы Британские Острова превратим в марсианскую пустыню тактическим оперативным оружием без ядерного потенциала? Как они свою 5-ю статью примут, если от государства, которое нужно защитить, ничего не останется?", — угрожает депутат Госдумы РФ.

А в следующем своем посту уточняет, что у России есть "реальные цели" — это авиабаза Рамштайн в Германии. "Цель, конечно, жирная, но не самая срочная", – пишет Гурулев и добавляет, что если территории РФ будет представлена реальная угроза, то она имеет право применить ядерное оружие против Великобритании. Более того, он убежден, что это не спровоцирует ядерную войну.



"Мы используем оперативное ядерное оружие, которое на "Калибрах", "Искандерах", бомбы на самолетах. Целью будет Британия, а если от нее останется марсианская пустыня, то ради кого использовать 5-ю статью НАТО? Стратегический наш потенциал можно не использовать, оставить в резерве. У Британии 245 ядерных зарядов, с умом их можно мгновенно обескровить", – отмечает депутат Госдумы РФ.

Следует отметить, что это не первые подобные угрозы путинского депутата. Так, летом в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" он заявлял, что Лондон станет первой столицей, разбомбленной в Третьей мировой войне.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 209-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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