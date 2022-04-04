"Украина никогда не будет рассматривать никакие компромиссы" — Ермак о государственных границах

"Украина никогда не будет рассматривать никакие компромиссы" — Ермак о государственных границах

Украина должна вернуться к международно определенных границах.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина никогда не будет рассматривать никакие компромиссы по поводу своих государственных границ. Страна вернется к международно определенных границах.

Об этом он рассказал в интервью телеведущей канала 1+1 Наталье Мосейчук.

"Украина никогда не будет рассматривать никакие компромиссы, касающиеся независимости, территориальной целостности и суверенитета. Это для нас недопустимо. Безусловно, позиция государства, что на сегодняшний день Украина должна вернуться к международно определенным границам", — сказал он.

Он также отметил, что вопросы с оккупированными территориями Донбасса и Крыма это отдельные вопросы, которые сегодня тоже должны быть предметом переговоров, и они являются предметом переговоров.

Напомним, Украина не будет подписывать двусторонний мирный договор с Россией.

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