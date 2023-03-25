"Украина нуждается в них здесь и сейчас": Польша настаивает на закупке боеприпасов за пределами ЕС

В мире есть несколько регионов, где боеприпасов значительно больше.

В Польше планируют убедить партнеров ЕС закупить боеприпасы вне блока. Все потому, что Украине они уже необходимы, а в Европе их недостаточно.

Такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, в мире есть несколько регионов, где боеприпасов гораздо больше. В частности, речь идет об Израиле и Южной Корее. Против закупки амуниции за пределами Евросоюза выступает Франция, настаивающая на том, чтобы выгодные контракты шли европейским фирмам.

!Я буду убеждать их потому что боеприпасы нужны очень быстро. Поскольку у нас нет таких боеприпасов здесь, в Европе, в достаточном количестве, мы должны покупать их извне, так же, как Польша сейчас покупает суперсовременное оружие К2, К9 и Abrams из-за границы", – отметил премьер Польши.

Матеуш Моравецкий признал, что нужно также согласие продавца. К примеру, Южная Корея сохраняет нейтралитет и не поставляет оружие Украине.

"С этого нужно начинать. Мы можем это сделать только в том случае, если тот, кто нам продает, даст разрешение на экспорт, даст разрешение на передачу этих боеприпасов. Мы, конечно, надежный партнер, поэтому будем делать это только с согласия", – сказал он.

Отметим, у агрессорки России большой запас авиационных бомб. Их дешевле и быстрее переработать на управляемые, чем производить ракеты. Больше — оккупационная армия испытывает нехватку высокоточного ракетного вооружения.