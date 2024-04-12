Украина обещает начать новое контрнаступление в 2025 году, если переживет 2024-й — Le Figaro

Россия не демонстрирует никаких признаков отказа от своей цели захватить нашу территорию.

На фоне неудачного летнего контрнаступления и проблем со снабжением западного оружия Украина вынуждена перейти к обороне, чтобы остановить дальнейшее продвижение российского агрессора. Если все сложится хорошо, Украина сможет снова наступать в 2025 году.

Об этом пишет издание Le Figaro.

Как пишут журналисты, Украина обещает Западу контрнаступление в 2025 году, если ей "помогут продержаться в 2024 году".

По мнению французских военных источников, в Украине "победит тот, кто первым мобилизуется". Но обе стороны не хотят делать решительных шагов.

"В Украине общество демонстрирует признаки усталости от войны, которая кажется безнадежной, даже если то, что поставлено на карту, жизненно важно", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для срыва контрнаступательных действий россиян.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Украины наступил "критический момент" в войне, поэтому необходимо обеспечить ВСУ боеприпасами и системами ПВО.

К слову, ряд западных СМИ опубликовал свои видения дальнейшего сценария войны в Украине. Да, есть оценки, что война не будет длиться годами, а может быть приостановлена или "заморожена" уже в 2024 году; имеется большой риск потери территорий и продвижения оккупантов в глубь страны; есть угроза, что в июле войска РФ могут снова оказаться под Киевом.

Ранее ТСН.ua, анализируя западные медиа, разбирался, почему во время долгожданного контрнаступления не удалось прорвать линию обороны РФ на юге, есть ли в этом виновники и чего ожидать дальше.

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