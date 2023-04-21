Украина обменяла священника УПЦ МП на 28 украинских защитников — СБУ

Украина обменяла священника УПЦ МП, разоблаченного в коллаборационизме на 28 украинских военнослужащих.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

Он рассказал, что с 24 февраля года возбуждены уголовные производства в отношении 61 священнослужителя, над семью из них уже состоялся суд.

По словам главы СБУ, двое священников УПЦ МП были переданы по обмену.

"И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах — да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих".

Как сообщает УП, речь идет о священнике Андрее Павленко из Лисичанска, осужденном за государственную измену к 12 годам, которого 14 декабря 2022 года украинская сторона обменяла, в частности, на американского активиста.

Отмечается, что тогда обмененного церковника встретил лично главарь ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Кроме того, Маланюк рассказал, что по материалам СБУ прекращено гражданство Украины 19 священникам УПЦ МП.

"Я уже говорил раньше — наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, но и не освобождает от уголовной ответственности. И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан".

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