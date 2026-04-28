Украина обнаружила "ахиллесову пяту" России: эксперт указал на критический пробел в обороне РФ

Во вторник, 28 апреля, стало известно об очередном успешном ударе Украины по российской топливной инфраструктуре, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. Украинские военные переносят войну на территорию врага и эффективно пользуются критическими пробелами в системе противовоздушной обороны, которая оказалась слишком растянутой.

Об этом рассказал бывший командующий спецподразделением GROM польской армии, генерал Роман Полько в интервью Wirtualna Polska.

Технологический скачок Украины и ошибки Запада

По словам польского генерала, западные партнеры долго совершали серьезную ошибку, запрещая Киеву бить их оружием средней и большой дальности по территории РФ. Однако Украина осуществила стремительную технологическую эволюцию: чтобы не зависеть от ограничений союзников, государство начало разрабатывать собственные баллистические ракеты и дроны нового поколения, которые постоянно модернизируются. Кроме того, сегодня украинские военные не только учатся сами, но уже передают опыт эффективной борьбы с беспилотниками американским и польским коллегам.

Эксперт подчеркивает, что внутренняя оборона России крайне слаба. Эту беспомощность, которую в свое время наглядно обнажил мятеж Евгения Пригожина, теперь успешно используют украинские дроны и диверсионные группы.

Беспомощность России и рецепт победы

Ярким примером российской неспособности защитить свои ключевые объекты стала недавняя операция по атаке сразу на пять стратегических аэродромов РФ, которая доказала возможность достижения эффекта неожиданности даже в условиях современного спутникового наблюдения. Несмотря на то, что экономика России временно получила «глоток воздуха» благодаря снятию ограничений на продажу нефти на фоне конфликта в Иране, ее внутренние ресурсы постоянно истощаются.

По мнению Романа Полько, гонку вооружений при такой слабой экономике Москва выиграть не сможет, если Запад и дальше будет сохранять солидарность.

«Нужен подход в стиле президента Рональда Рейгана. Такой, который бы действительно уничтожил военный потенциал России, а не давал ей передышку для подготовки очередного удара. Только тотальное экономическое и военное давление вынудит Кремль к реальным переговорам», — подытожил генерал.

