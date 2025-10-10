Истребитель F-16 / © Getty Images

Украинская авиация фактически опередила США в практическом применении тактики Agile Combat Employment (ACE). Пилоты F-16 успешно противодействуют вражеским дронам и крылатым ракетам, внедряя собственные инновационные подходы к ведению боя.

Об этом сообщает издание Defense Express.

Воздушные силы ВСУ активно используют многофункциональные истребители F-16 для защиты от вражеских воздушных угроз.

Пилот с позывным «АБ», заместитель командира одной из авиационных бригад, рассказал, что их подразделение сбило более 1000 дальнобойных дронов, включая «Шахеды», а также различные крылатые ракеты.

Украинские пилоты уже провели сотни успешных воздушных боев, отражая атаки противника как ракетными, так и беспилотными угрозами.

Как пишет профильное издание Воздушных сил США Air and Space Forces Magazine, ранее в этом месяце украинский пилот F-16 с позывным АБ посетил американский Институт аэрокосмических исследований Митчелла, где рассказывал о роли истребителей F-16 в защите украинского неба.

В материале также отмечается, что, несмотря на получение не самых современных модификаций F-16, которые могут стать испытанием даже для передовых воздушных сил, украинские экипажи демонстрируют высокие результаты как в противовоздушной обороне, так и при осуществлении наземных ударов.

Пилоты и наземный персонал, работая при ограниченной поддержке, разработали инновационные тактики, методики и процедуры, позволяющие максимально повысить боеспособность наших F-16.

По словам пилота F-16, сейчас авиация нуждается в более мощных и эффективных системах радиоэлектронной борьбы и средствах противодействия, учитывая интенсивное развитие этого направления у противника.

Для достижения максимальной эффективности истребителей, добавил собеседник, нужны самолеты в версии Block 70 и более поставок ракет для этих самолетов.

В материале также особое внимание уделяется тому, как Украина успешно реализует концепцию Agile Combat Employment, действуя рассредоточенно и в условиях постоянных ударов противника — и именно на этом поле битвы страна фактически первой апробирует тактику, которую затем вводят и в воздушных силах США.

Ранее сообщалось, что украинские пилоты в условиях интенсивной войны превращают истребители F-16 в ключевой инструмент противодействия РФ.

Ранее мы информировали, что Украина получит от Бельгии дополнительные истребители F-16.