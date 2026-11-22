Нептун / © ТСН.ua

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Украина нарастила производство собственных крылатых ракет “Нептун” до сотен единиц в год. Это больше, чем США производят своих основных крылатых ракет вместе взятых. Однако по масштабам ракетного производства Украина все еще уступает России.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

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Как рассказал изданию генеральный директор КБ "Луч" Олег Коростелев, в 2026 году предприятие планирует изготовить сотни ракет "Нептун", но общее количество не достигнет тысячи.

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Для сравнения, только за первые семь месяцев 2026 года Россия выпустила по Украине 873 крылатых и 606 баллистических ракет.

Кроме «Нептунов» КБ «Луч» производит реактивные беспилотники «Паляница». По словам Коростелева, предприятие выпускает более тысячи таких дронов каждый год.

Что сдерживает производство украинских ракет

Разработка Нептуна началась еще в 2010 году, однако финансирование его серийного производства стартовало только в конце 2020-го.

В настоящее время, по словам руководителя КБ «Луч», дополнительные инвестиции позволили существенно увеличить выпуск ракет. В то же время, предприятие вынуждено рассредоточивать производственные мощности и защищать их от российских ударов.

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Как отмечает WSJ, стремительно развивавшаяся после начала полномасштабного вторжения 2022 года украинская оборонная промышленность приближается к границе своих нынешних производственных возможностей.

Чтобы наращивать выпуск вооружения, Украине нужны не только дополнительные средства, но новые производственные площадки и квалифицированные специалисты.

Напомним, в ночь на 19 ноября Украина нанесла удар ракетами «Нептун» по железнодорожной части Крымского моста. Как сообщило Министерство обороны Украины, зафиксировано попадание в районе арки и железнодорожных путей. После атаки движение поездов по мосту остановили, а масштабы повреждений уточняли.

В Украине разработали собственную противобаллистическую ракету

Напомним, украинская компания Fire Point разработала собственную противобаллистическую ракету, однако для начала испытаний ожидает комплектующие от европейских партнеров.

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Как сообщил соучредитель компании Денис Штиллерман, после получения необходимых компонентов разработчики планируют провести тестовые перехваты ракет FP-7 и FP-9 собственной системой.

По его словам, партнеры обещают поставить комплектующие в течение нескольких недель, однако европейские бюрократические процедуры по-прежнему задерживают испытания.

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