Украина обороняется: власти показали фортификационные рубежи Киевщины. ВИДЕО

Киевщина постоянно усиливает свою обороноспособность, в частности, обустраивая военные инженерно-технические сооружения и линии невзрывных заграждений.

Все работы производятся под руководством военного командования, определяющего места и виды строительства.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА: "Хорошо защищены оборонные рубежи. Это то, что беспокоит каждого украинца, это то, над чем активно работаем вместе с военными".

Государство выделяет необходимые средства на устройство фортификаций, а их использование контролируют СБУ, ДБР и НАБУ.

Проектно-сметную документацию проверяет Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, также осуществляющий технический надзор за строительством.

Для обеспечения прозрачности и подотчетности к процессу привлечены известные антикоррупционные общественные организации. Они производят анализ документов и выездные проверки.

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко заверил, что эффективное усиление обороноспособности Киевской области и прозрачность и подотчетность всех этапов необходимы для безопасности людей.