Украина обратилась к МАГАТЭ по поводу безопасности на Чернобыльской АЭС

Украина обратилась к МАГАТЭ по поводу безопасности на Чернобыльской АЭС

Российские оккупанты захватили ЧАЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило запрос от Управления ядерной энергетики Украины "оказать немедленную помощь в координации деятельности по безопасности Чернобыльской АЭС и другим ядерным объектам".

Запрос поступил после того, как военные России пытались безуспешно прорваться на территорию Запорожской АЭС – крупнейшей атомной станции в Европе и Украине.

На минувшей неделе российские войска захватили Чернобыльскую электростанцию на севере Украины.

В МАГАТЭ заявили, что будут проводить консультации и поддерживать контакты с Украиной по ситуации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть угрозе безопасность ядерных материалов и эксплуатацию всех ядерных объектов.

Он также отметил, что персонал станции должен быть в состоянии выполнять свои обязанности по безопасности и принимать решения без лишнего давления.

Во вторник Украина сообщила, что все ее атомные электростанции остаются под контролем национального оператора.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) сообщила, что поддерживает связь с ядерными объектами страны и продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, российские захватчики, захватившие ЧАЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.