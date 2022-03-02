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Украина обратилась к МАГАТЭ по поводу безопасности на Чернобыльской АЭС

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Украина обратилась к МАГАТЭ по поводу безопасности на Чернобыльской АЭС

Associated Press

Российские оккупанты захватили ЧАЭС.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило запрос от Управления ядерной энергетики Украины "оказать немедленную помощь в координации деятельности по безопасности Чернобыльской АЭС и другим ядерным объектам".

Запрос поступил после того, как военные России пытались безуспешно прорваться на территорию Запорожской АЭС – крупнейшей атомной станции в Европе и Украине.

На минувшей неделе российские войска захватили Чернобыльскую электростанцию на севере Украины.

В МАГАТЭ заявили, что будут проводить консультации и поддерживать контакты с Украиной по ситуации.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал все стороны воздерживаться от любых действий, которые могут подвергнуть угрозе безопасность ядерных материалов и эксплуатацию всех ядерных объектов.

Он также отметил, что персонал станции должен быть в состоянии выполнять свои обязанности по безопасности и принимать решения без лишнего давления.

Во вторник Украина сообщила, что все ее атомные электростанции остаются под контролем национального оператора.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) сообщила, что поддерживает связь с ядерными объектами страны и продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, российские захватчики, захватившие ЧАЭС, испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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