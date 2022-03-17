Украина подняла перед Красным Крестом вопрос о сборе и идентификации тел погибших российских военных

Украина подняла перед Красным Крестом вопрос о сборе и идентификации тел погибших российских военных

РФ до сих пор не обратилась к Украине с запросом о передаче тел погибших военных, которых уже более 14 тыс.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 марта встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером. Украина подняла вопрос о необходимости организации сбора и идентификации тел погибших российских военных.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

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"Мы подняли вопрос о необходимости организации сбора и идентификации тел погибших военных сил оккупанта. Мы обратили внимание Красного Креста, что Россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел и останков их погибших, количество которых уже давно превысило 14 тысяч", – рассказала Верещук.

"Мы обратились к Питеру Мауреру, чтобы он предложил России проявить уважение к своим погибшим солдатам и начать переговоры, чтобы забирать их из Украины", — добавила министр.

Напомним, ранее Красный Крест предоставил Украине мешки для тел погибших российских военных.

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 17 марта