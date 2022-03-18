Украина обсуждает достаточно весомый пакет санкций против России — Зеленский

И пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина обсуждает следующий пакет санкции против России, который, по убеждению главы государства, является "достаточно весомым".

Об этом он сказал в видеообращении 18 марта.

Глава государства подчеркнул, что антироссийские санкции должны расти, пока не будет мира и спокойствия в Украине.

"Мы обсуждаем следующий пакет санкций против России. Достаточно весомый. Чтобы они почувствовали, что каждая ракета против нашего государства, каждая бомба, каждый выстрел имеют свою цену. Для российского бюджета, для российских компаний, для российских амбиций и для конкретных людей, олицетворяющих российские власти. И пока не будет мира для Украины, санкции против России должны стабильно расти", — сказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил все общественные инициативы из разных стран мира, которые предлагают ограничения для России не только на уровне государств, но и на уровне обществ. В частности, он благодарен шведскому профсоюзу портовых работников, который обещает не обслуживать все суда, связанные с Россией.

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"Это правильно. Это хороший пример, которому должны последовать все общественные структуры, всем профсоюзам и бизнес-ассоциациям. Если не остановить Россию сейчас, если не наказать Россию сейчас, то другие агрессоры в мире начнут другие войны. В разных регионах мира. континентах. Везде, где какое-то государство мечтает покорить соседей", — подчеркнул глава государства.

Украинский президент подчеркнул, что "действовать нужно сейчас, чтобы все другие потенциальные агрессоры видели, что война – это только ущерб и никакая выгода". Он призвал европейцев блокировать порты для всех российских судов. "Чтобы все российские коммерческие суда следовали за российским военным кораблем", — сказал он.

"Нужно, чтобы все западные компании ушли с российского рынка и не прикрывали дешевым пиаром свою жажду доходов, несмотря на кровь, несмотря на военные преступления. Как это делают, например, Nestle или Ашан", — отметил Зеленский.

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