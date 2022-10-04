Украина обсуждает с США поставки ракет, которые по радиусу действия выше, чем у HIMARS — Маркарова

Посол подчеркнула, что министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные обсуждения по поставкам оружия.

Украина обсуждает с США поставки ракет, которые по радиусом действия выше, чем у систем залпового огня HIMARS.

Об этом в интервью CNN рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет РБК-Украина.

"Мы всегда говорили, что нам нужны вооружения с большим радиусом действия. Дискуссии сейчас идут", — сказала она.

Отвечая на вопрос, предоставит ли Украина США право контролировать выбор целей в случае поставок ракет с дальностью полета более 100 км, Маркарова отметила: "Мы всегда тесно работаем с нашими партнерами. Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения идут также на базе Рамштайна. Так что я не думаю, что между нами есть какое-то недоразумение".

Напомним, в Германии заявили об окончании запасов оружия для Украины.

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