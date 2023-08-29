Украина объявила принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов Запорожья

Обязательная эвакуация будет касаться также к маломобильных лиц.

Из пяти населенных пунктов Запорожской области объявлена принудительная эвакуация детей. Речь идет об отдельных населенных пунктах Васильевского и Пологовского районов вблизи районов ведения боевых действий.

Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины.

Почему на Запорожье объявлена эвакуация

Так, из-за сложной ситуации с безопасностью и российских обстрелов из Запорожской области будут принудительно эвакуированы 54 ребенка и 67 сопровождающих их лиц (членов семей).

В министерстве сообщили, что обращение Запорожской ОВА о принудительной эвакуации детей было рассмотрено на заседании Координационного штаба.

Эвакуация из Запорожской области: список населенных пунктов

"Участники заседания единогласно проголосовали за проведение обязательной эвакуации принудительным образом детей с их родителями, лицами, их заменяющими, или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Васильевского и Пологовского районов Запорожской области, находящихся вблизи районов ведения боевых действий", – указано в заявлении Минреинтеграции.

Речь идет о пяти населенных пунктах: Гуляйполе, Степногорск, Преображенка, Егоровка, Новопавловка.

Отмечается, что кроме детей обязательной эвакуации подлежат также маломобильные лица, проживающие в названных населенных пунктах.

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Напомним, в середине августа из опасных населенных пунктов Купянского района Харьковской области были эвакуированы 248 человек, из них 90 детей. Все они получают медицинскую, правовую, психологическую и гуманитарную помощь. Те, кто в этом нуждается, обеспечиваются бесплатным временным жильем.

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