"Украина оказалась эффективнее РФ": коллаборант Губарев сделал неожиданное заявление и похвалил ВСУ

Бывший "народный губернатор" Донбасса и коллаборант Павел Губарев признал, что ВСУ – "вторая армия мира".

Видео с фрагментами интервью Губарева пропагандистам опубликовал блогер Денис Казанский.

"Одна из сильнейших армий мира (ВСУ – ред)", — заявил Губарев, отвечая на вопросы журналиста.

"Народный губернатор ДНР" также заявил, что Украина, как государство, оказалась эффективнее России, поскольку сотрудничает с гражданским обществом и волонтерами.

"Потому что у них все можна. Связь гражданского общества с армией, все работает. У нас (в РФ - ред.) тоже это есть, но у нас государство, которое тихо саботирует, не помогает, как минимум. Государство показало свою слабость", — пожаловался Губарев.

Напомним, Губарев признался, что его жена причастна к военным преступлениям в Херсоне.

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