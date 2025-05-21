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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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69
Время на прочтение
1 мин

Украина оказалась под атакой российских дронов: куда они направляются

Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.

Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 21 мая 2025 года россияне запустили в воздушное пространство Украины беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.

  • БпЛА в центральной части и востоке Сумщины, курс - южный/юго-западный;

  • Группа БпЛА – курсом на Сумы.

  • БПЛА в центральной части Сумщины, курс на Полтавщину.

  • Харьковская область – с севера и востока вражеские БпЛА.

  • Ударные БпЛА – курсом на Миргород!

  • Внимание! г.Харьков! БпЛА по северо-западному и северо-восточному направлениям.

  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины – курсом на юг.

Напомним, в ночь на 20 мая российская армия атаковала Украину 108 беспилотниками разных типов. Пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.

Дата публикации
Количество просмотров
69
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