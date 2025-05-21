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Украина оказалась под атакой российских дронов: куда они направляются
Россияне продолжают привычную тактику: атакуют украинские города беспилотниками.
В ночь на 21 мая 2025 года россияне запустили в воздушное пространство Украины беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
Сумская область – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БпЛА в центральной части и востоке Сумщины, курс - южный/юго-западный;
Группа БпЛА – курсом на Сумы.
БПЛА в центральной части Сумщины, курс на Полтавщину.
Харьковская область – с севера и востока вражеские БпЛА.
Ударные БпЛА – курсом на Миргород!
Внимание! г.Харьков! БпЛА по северо-западному и северо-восточному направлениям.
БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины – курсом на юг.
Напомним, в ночь на 20 мая российская армия атаковала Украину 108 беспилотниками разных типов. Пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.