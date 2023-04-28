Украина оказалась под массированным ракетным обстрелом: все подробности ночной атаки

В ночь на пятницу, 28 апреля, захватчики совершили очередную массированную атаку территории Украины. ТСН.ua собрал в один материал все подробности ночного террора армии РФ.

Около 03:00 утра по Украине начала распространяться воздушная тревога. Через час раздались первые взрывы, их услышали жители Полтавской области.

В 04:20 тревога распространилась по всем регионам государства. Украинцы были предупреждены об угрозе ракетных ударов. Позже стало известно о взрывах в Николаеве, Умани, Днепре и Киеве.

Так, россияне атаковали по жилой дом в Умани. В результате удара по многоэтажке пострадали пять человек. Также из-за российского террора в Днепре погибли молодая женщина и 3-летний ребенок.

Обстрел Киева и области

Киевскую область и столицу россияне атаковали с самолетов стратегической авиации. По предварительным данным, в районе воздушного пространства Киева уничтожено 11 крылатых ракет. Также сбиты 2 БпЛА, их тип сейчас устанавливается.

Предварительно, из-за падения обломков в Оболонском районе перебита локальная линия электросетей и повреждено дорожное покрытие. Жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры пока не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что захватчики убили женщину в Херсонской области. Россияне попали ракетой по частному дому, во дворе которого находились пожилые супруги.

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