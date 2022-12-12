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Украина освободила более половины территории, захваченной РФ с 24 февраля, — британская разведка

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Украина освободила более половины территории, захваченной РФ с 24 февраля, — британская разведка

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ успешно противостоят российской армии.

Украина освободила более половины территории, захваченной Россией с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает разведка Британии.

В настоящее время 18% международно признанной территории Украины временно оккупировано государством-агрессором.

В то же время в Минобороны Британии 12 декабря заявили о приоритете России. По сообщению министерства, это по-прежнему остается Донецкая область, где солдаты РФ пытаются продвинуться вглубь региона.

РФ не сможет достичь поставленных целей в Украине, поэтому то, что российские войска оперативно продвинутся в ближайшие месяцы, маловероятно.

Также в разведке напомнили, что спикер главы Кремля Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится захватить восточные и южные области Украины.

"Комментарии Пескова предполагают, что нынешние минимальные политические цели войны России остаются неизменными. Однако сейчас стратегия России вряд ли достигнет поставленной цели: крайне маловероятно, что российская армия сейчас способна создать эффективную ударную силу, способную отбить эти районы", — отметили в Минобороны.

Отметим, что украинские эксперты считают маловероятным применение ядерного оружия властями Кремля.

Полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что война в Украине может закончиться уже весной.

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Дата публикации
Просмотры
709
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