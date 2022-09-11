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Украина освободила больше территорий за несколько дней, чем Россия захватила с апреля – ISW

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Украина освободила больше территорий за несколько дней, чем Россия захватила с апреля – ISW

Фото: Associated Press

Оккупанты в панике оставляют занимаемые позиции.

Во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ проникли на оккупированные территории на глубину до 70 километров в некоторых местах и освободили более 3000 кмза последние пять дней.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

На Харьковском направлении украинское контрнаступление разбивает российские силы и разрушает северную донбасскую ось России.

"Российские войска не ведут контролируемый отход и спешно убегают с юго-востока Харьковской области, чтобы избежать окружения вокруг Изюма", — отметили аналитики.

Ранее стало известно, что Вооруженным Силам Украины, которые за 11 дней сентября освободили от оккупантов уже более 3000 кв. км, до государственной границы в Харьковской области осталось 50 км.

Напомним, Владимир Зеленский 11 сентября сообщил, что ВСУ уволили еще один населенный пункт на Харьковщине.

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