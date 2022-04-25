Украина освободила из плена глав двух общин Запорожской области, которых оккупанты захватили за патриотическую позицию

Украина освободила из плена глав двух общин Запорожской области, которых оккупанты захватили за патриотическую позицию

Из плена оккупантов удалось освободить председателей двух общин Запорожской области.

Глав двух общин Запорожской области — Новоуспеновской и Кирилловской — Ивана Сеника и Ивана Малеева, соответственно, 25 апреля освободили из плена российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Иван Сеник, глава Новоуспеновского сельского совета, был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общества, даже в условиях оккупации.

Иван Малеев, глава Кирилловского поселкового совета, похищенный российскими военными со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов по сотрудничеству.

Сейчас в плену РФ продолжает находиться 8 украинских мэров. Их судьба остается неизвестной.

Напомним, оккупанты взяли в плен сотрудников миссии ОБСЕ.

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