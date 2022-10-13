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Украина освободила из плена военных, удерживаемых в Еленовке — Ермак (фото, видео)

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Украина освободила из плена военных, удерживаемых в Еленовке — Ермак (фото, видео)

руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак

Бойцы сейчас на территории Украины. Они проходят медицинское обследование.

Состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 20 украинских бойцов. Среди них есть те, кого держали в плену в оккупированной Еленовке.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сегодня произошел очередной обмен. Из российского плена домой вернулись 20 украинских защитников", — отметил Ермак.

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Среди украинских бойцов служат в ВСУ 14 человек, в ТРО — 4 человека, в ВМС — один человек, в НГУ — один человек.

Среди освобожденных: солдаты, сержанты и один офицер.

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Освобожденные защитники проходят службу, в частности, в патрульном батальоне ЗАЭС, 808 понтонно-мостовом полку, 503 отдельном батальоне морской пехоты, 56 отдельной мотопехотной бригаде, 24, 53, 65 и 92 отдельных механизированных бри. .

  • Самому старшему из освобожденных воинов – 49 лет, самому младшему – 19 лет.

"В настоящее время идет работа над последующими обменами. Украина делает все возможное для возвращения всех защитников", — сообщил Ермак.

Напомним, 5 марта 2020 года главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Youtube обнародовал интервью с одним из освобожденных в рамках обмена Олегом Сугереем. Он оказался украинским контрразведчиком, причастным к ликвидации известного боевика "Гиви".

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Дата публикации
Просмотры
2058
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