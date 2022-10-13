Украина освободила из плена военных, удерживаемых в Еленовке — Ермак (фото, видео)

Бойцы сейчас на территории Украины. Они проходят медицинское обследование.

Состоялся очередной обмен военнопленными. Домой вернулись 20 украинских бойцов. Среди них есть те, кого держали в плену в оккупированной Еленовке.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В рамках работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сегодня произошел очередной обмен. Из российского плена домой вернулись 20 украинских защитников", — отметил Ермак.

Среди украинских бойцов служат в ВСУ 14 человек, в ТРО — 4 человека, в ВМС — один человек, в НГУ — один человек.

Среди освобожденных: солдаты, сержанты и один офицер.

Освобожденные защитники проходят службу, в частности, в патрульном батальоне ЗАЭС, 808 понтонно-мостовом полку, 503 отдельном батальоне морской пехоты, 56 отдельной мотопехотной бригаде, 24, 53, 65 и 92 отдельных механизированных бри. .

Самому старшему из освобожденных воинов – 49 лет, самому младшему – 19 лет.

"В настоящее время идет работа над последующими обменами. Украина делает все возможное для возвращения всех защитников", — сообщил Ермак.

Напомним, 5 марта 2020 года главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов на своей странице в Youtube обнародовал интервью с одним из освобожденных в рамках обмена Олегом Сугереем. Он оказался украинским контрразведчиком, причастным к ликвидации известного боевика "Гиви".

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