Украина может получить от Польши советские ракеты для ПВО: Дуда сделал заявление

Вопросы ракет для противовоздушной обороны уже обсуждаются с Владимиром Зеленским.
Украина может получить от Польши определенный запас ракет для противовоздушной обороны с советских времен.
Об этом на конференции с лидерами Украины и Литвы заявил президент Польши Анджей Дуда.
По его словам, вопросы ракет для противовоздушной обороны уже обсуждаются с Владимиром Зеленским.
"У Польши они есть в запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", – подчеркнул Дуда.
Напомним, что Польша сокращает выплаты для украинских беженцев.
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