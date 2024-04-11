Украина может получить от Польши советские ракеты для ПВО: Дуда сделал заявление

Вопросы ракет для противовоздушной обороны уже обсуждаются с Владимиром Зеленским.

Украина может получить от Польши определенный запас ракет для противовоздушной обороны с советских времен.

Об этом на конференции с лидерами Украины и Литвы заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, вопросы ракет для противовоздушной обороны уже обсуждаются с Владимиром Зеленским.

"У Польши они есть в запасах. И мы обсуждали возможность их передачи Украине, чтобы обеспечить ПВО для Украины. Я буду говорить с моим министром обороны, когда вернусь в Варшаву", – подчеркнул Дуда.

Напомним, что Польша сокращает выплаты для украинских беженцев.

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