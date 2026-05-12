Украина отдаляется от США / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в работе администрации президента Дональда Трампа и «снимает перчатки». По всей вероятности, Зеленский начал отдаляться от США на фоне замораживания мирных переговоров и роста самодостаточности Украины.

Об этом пишет The New York Times.

Зеленский отдаляется от США

Более года назад, после инаугурации президента Трампа, США перестали быть надежными партнерами для Украины во время войны с РФ. Потому теперь Зеленский начинает дистанцироваться от США. Во многом война на Ближнем Востоке стала катализатором такого решения.

Мирные переговоры Украины с РФ фактически заморожены с февраля 2026 года, ведь США больше не участвуют в них. Внимание Штатов теперь сосредоточено на Иране. Сейчас, когда переговоры находятся на грани срыва, Зеленский начал публично критиковать Соединенные Штаты. Еще год назад это казалось бы немыслимым.

С начала войны в Иране у США не было времени на Украину. Об этом заявлял и Зеленский. Решение США приостановить санкции в отношении некоторых российских нефтяных месторождений дало России «чувство безнаказанности», — добавлял президент. Кроме того, США пытались подтолкнуть Украину к обмену территорий на мир.

Сейчас Украина может готовиться к длительной войне с Россией и к условиям, когда американская помощь будет меньше, предполагают западные журналисты.

«Настоящих переговоров нет. У России сейчас нет стимула к этому. И Соединенные Штаты также больше не выглядят как надежный и разумный посредник между двумя сторонами», — сказал старший директор европейской политической консалтинговой фирмы Rasmussen Global Гарри Неделку.

Украина, после многих лет наращивания собственного оборонного производства, уже не так нуждается в помощи США. Однако Киев открыто ищет поддержки в других странах. Зеленский добился соглашений с Италией и Германией, а также решил помочь странам Ближнего Востока с защитой от беспилотников.

Отношение Трампа к Зеленскому было предвзятым с самого начала. Это было заметно во время ссоры в Овальном кабинете, публичных унижений и заискивания с РФ с одновременным сокращением помощи Украине.

До недавнего времени украинские лидеры преимущественно придерживались тактики молчания, потому что надеялись избежать полного разрыва отношений. Тем не менее США по-прежнему предоставляют Украине важную разведывательную информацию. Хотя американское правительство больше не снабжает оружием Украину, оно позволяет покупать у себя оружие за деньги европейских стран.

Украина, наблюдая за непоследовательной политикой США, в том числе и касаемо «захвата Гренландии», выбрала самостоятельный курс. Государство начало укреплять оружейную промышленность, заключать соглашения об обмене опытом с другими странами, самостоятельно производить большую часть дронов, используемых на фронте. Прогресс России за это время почти остановился.

Президент исследовательской группы «Трансатлантический диалог» в Киеве Максим Скрипченко считает, что даже если потоки американского оружия исчерпаются, Украина сможет справиться.

Аналитики считают, что гораздо труднее будет заменить американские разведданные. Кроме всего, Украине нужны американские «Patriot». Для создания собственных аналогов понадобятся годы.

От США отворачивается не только Украина, но и европейские страны. Теперь ЕС заменил США и стал самым крупным спонсором военных усилий Украины.

В конце апреля, как наглядный пример нового мирового порядка, Трамп полтора часа говорил с Путиным. Однако после этого Зеленскому Трамп не позвонил.

Буданов заявил о возможном диалоге Зеленского с Путиным

Напомним, руководитель ОПУ Кирилл Буданов во время визита в Литву заявил, что разговор между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не случится внезапно.

Он отметил, что прямые линии связи между воюющими странами пока отключены, а подобные вопросы не решаются телефонным звонком.

В то же время он подчеркнул, что Украина готова к серьезному разговору о завершении войны при условии настоящих намерений Москвы. Буданов подчеркнул, что стремление к миру является доказательством здравого смысла, а не признаком слабости, и Киев неоднократно подтверждал эту позицию своими действиями.

