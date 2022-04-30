Украина отказывается проводить обмен пленными с РФ, если в списке нет женщин — Верещук

Украина отказывается проводить обмен пленными с РФ, если в списке нет женщин — Верещук

Украинская сторона отказывается проводить обмен пленными с РФ, если в списке нет женщин.

Россия не хочет отпускать из плена украинок.

Об этом пишет издание BBC со ссылкой на вице-премьер-министра Украины Ирину Верещук.

По ее словам, российская сторона пыталась обменять украинских гражданских на военнопленных России. Те изначально хотели использовать насильственно вывезенные на территорию РФ украинцев для обмена на своих военных преступников. Такие примеры были, когда оккупанты выкрали мэра Мелитополя Ивана Федорова и обменяли его на своих пленных. Однако это запрещено Женевской конвенцией.

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В то же время Украина отказывается от предложенного Россией сценария и настаивает на возвращении захваченных украинских гражданских лиц.

“Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани и Ростова”, — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, что россияне отказываются идти в наступление на Чернобаевку и ищут "дураков" из "ДНР".

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