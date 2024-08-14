Украина открыла круглосуточную горячую линию для жителей Курской области: детали

Жители Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же хотят эвакуироваться в Украину, могут обратиться за помощью.
Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же хотят эвакуироваться в Украину.
Об этом заявила вице-премьер, глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
По ее словам, в связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев.
Поэтому Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же хотят эвакуироваться в Украину.
Заявку можно оставить следующим образом:
- 1) позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp.
- 2) написать на электронную почту: hotlinesos24@gmail.com
"Украина соблюдает все нормы международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку", – заверила Верещук.
Ранее Ирина Верещук заявила, что Украина откроет гуманитарные коридоры на Курщине для эвакуации гражданских.
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