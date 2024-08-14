Украина открыла круглосуточную горячую линию для жителей Курской области: детали

Жители Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же хотят эвакуироваться в Украину, могут обратиться за помощью.

Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же хотят эвакуироваться в Украину.

Об этом заявила вице-премьер, глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

По ее словам, в связи с возможным ухудшением гуманитарной ситуации на прилегающих территориях Курской области РФ, Украина должна быть готова к приему российских беженцев.

Поэтому Минреинтеграции открыло круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, которым нужна гуманитарная помощь или же хотят эвакуироваться в Украину.

Заявку можно оставить следующим образом:

1) позвонить или написать на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram или WhatsApp.

2) написать на электронную почту: hotlinesos24@gmail.com

"Украина соблюдает все нормы международного гуманитарного права. Мы обеспечим мирным жителям Курщины необходимую защиту и гуманитарную поддержку", – заверила Верещук.

Ранее Ирина Верещук заявила, что Украина откроет гуманитарные коридоры на Курщине для эвакуации гражданских.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.