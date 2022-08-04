Украина открыта для объективной оценки действий во время войны: Маляр отреагировала на заявление Amnesty International

Украина открыта для расследования нарушений во время войны как российских военных, так и Вооруженных сил Украины.

Об этом на брифинге 4 августа сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя отчет Amnesty International, в котором говорится, что ВСУ размещают оружие в жилых районах.

Об этом сообщает "Суспільне".

"Украина продолжает политику открытости и объективного подхода к юридической оценке действий, как агрессора, так и действий наших военных, ведущих оборонные мероприятия. Я напомню, что война в Украине идет с 2014 года и с тех пор Украина сама обратилась к Международному уголовному суда и разрешила юрисдикцию МКС на своей территории расследовать военные преступления и преступления против человечности. В отличие от России, которая, наоборот, закрывает все свои преступления от международного сообщества и не выполняет решения Европейского суда по правам человека", — отметила она.

Маляр напомнила, что украинские правоохранители и суды расследовали и выносили приговоры военным, совершавшим преступления в зоне боевых действий. В то же время Маляр подчеркнула, что отчет не учитывает ряд факторов войны РФ против Украины.

"Без контекста, если мы говорим о голых действиях, объективной оценка не будет. Если такие факты есть у международных организаций, наши правоохранительные органы, готовые выяснять обстоятельства. Нужно обратить внимание, такие исследования не учитывают ряд факторов, то, что россияне используют тактику захвата и удержания населенных пунктов. Пока мы будем ждать российского врага в поле, как это нам советуют, россияне займут все наши дома, украинские города и села", — добавила заместитель министра обороны.

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ обороняются и по принципу достижения наибольшей эффективности происходит размещение подразделений ПВО для прикрытия неба над населенными пунктами.

Также Маляр напомнила, что силы обороны, а также местные власти информируют местное население об эвакуации: "Силы обороны совместно с военными администрациями и органами местного самоуправления регулярно призывают местное население и проводят эвакуацию гражданских, из районов, прилегающих к боевым, населенным пунктам, всем предоставляются равные права на добровольной основе по перемещению в безопасные районы, но не все мирные соглашаются на это".

Напомним, Amnesty International опубликовала доклад, из которого следует, что украинские войска нарушают законы войны, размещая боевую технику и вооружение в школах, больницах и жилых районах.

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