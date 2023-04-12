Украина отложила весеннее контрнаступление — The Washington Post

Несмотря на нехватку боеприпасов и ожидания помощи от западных партнеров, украинские военные испытывают российскую оборону на уязвимость накануне долгожданного контрнаступления.

Об этом пишет The Washington Post.

"Ожидаемое весеннее наступление рассматривается как единственный шанс для Украины в этом году отвоевать территорию, захваченную российскими войсками, составляющую около пятой части всей страны. Но операция задерживается из-за погодных условий, медленной поставки техники и нехватки боеприпасов, что усугубляет страх, что ситуация может зайти в тупик", — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще больше усложняет запланированную контратаку утечка десятков американских военных и разведывательных документов, в частности много деталей о состоянии украинской армии и ее возможностях, слабые места в противовоздушной обороне, что может заставить командование Украины изменить планы.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают испытывать российскую оборону на уязвимость накануне долгожданного контрнаступления. В частности, ВСУ устраивают небольшие операции, направленные на выявление российских боевых позиций и оценку их реакции.

По словам одного из военных с позывным "Боксер", небольшие операции готовят его подразделение к полномасштабному наступлению, пока ВСУ ждут больше боеприпасов и более тяжелой техники: "Лучше не позволять [российским войскам] окопаться, чтобы нам было легче их вытеснить".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре важнейших условия для предстоящего контрнаступления ВСУ. По его словам, когда они сойдутся, тогда вся операция сразу начнется.

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