Украина отменила запрет противопехотных мин: британский военный объяснил, что это значит

Мины / © Associated Press

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Украина заявила о намерении выйти из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего использование, производство, хранение и передачу противопехотных мин. Это решение принято на фоне полномасштабной войны с Россией, которая сама не является стороной договора и системно использует такие средства в боевых действиях.

Об этом сообщил бывший офицер британской армии Тим Коллинз в статье The Telegraph.

Украина присоединилась к Оттавской конвенции в 2005 году. Согласно ее условиям, страны обязаны уничтожить все запасы ПМН, не применять их в конфликтах и проводить разминирование ранее заминированных территорий. Однако после 2022 года в Украине активизировались дискуссии о необходимости пересмотра обязательств, ведь Россия, которая не является участницей договора, не ограничена никакими подобными рамками.

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Украинские чиновники указывают, что страна ведет войну на выживание и не имеет роскошных условий, чтобы воевать по правилам, которых придерживаются не все. Противопехотные мины — эффективный инструмент для обороны, в частности на открытых участках фронта, где трудно удерживать позиции.

Похожие шаги уже сделали и другие страны, граничащие с Россией. В 2024-2025 годах о выходе из конвенции заявили Польша, Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Все они аргументировали это угрозой сценария вторжения и необходимостью защиты собственных территорий.

В то же время правозащитники и международные гуманитарные организации предостерегают: противопехотные мины могут оставаться смертельно опасными годами после завершения войны, убивая и калеча гражданское население — особенно детей. Проблемным также является дипломатический аспект: выход из договора может вызвать критику со стороны партнеров, которые до сих пор его поддерживают.

«Этот шаг, вероятно, будет восприниматься как прагматичный, и, учитывая США, которые также не подписали договор, но добровольно придерживаются принципа неиспользования ядерного оружия за пределами Корейского полуострова, это в конце концов не должно расстроить многих сторонников Украины. Опасность заключается в том, что с гуманитарной, правовой и дипломатической точки зрения выход будет противоречивым и потенциально вредным. Тем не менее — если вашей страны больше не существует, будет ли это иметь значение? Я считаю, что потребности имеют значение, когда Дьявол руководит», — говорится в сообщении.

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Выход из Оттавской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин.

В МИД Украины отметили, что ратифицированная Украиной «Оттавская конвенция», которая запрещает применение противопехотных мин, ограничивает право на самооборону во время противостояния российской агрессии.