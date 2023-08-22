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Украина отреагировала на заявление России об "уничтожении катера" у острова Змеиного

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3008
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Украина отреагировала на заявление России об "уничтожении катера" у острова Змеиного

Остров Змеиный. Фото: facebook/Arut Papoian

В ВСУ опровергли фейк от окупантов.

В Украине опровергли заявления российского террористического Министерства обороны, что их самолеты "уничтожили скоростной военный катер американского производства с десантной группой Вооруженных сил Украины" вблизи острова Змеиный во вторник утром.

Об этом сообщает CNN.

Спикер Военно-морских сил Украины опроверг заявления России. Он подчеркнул, что подобного инцидента у острова Змеиный не было. Также он опроверг информацию окупантов о "потерях".

"Никакого такого инцидента в ВМС ВС Украины не было. Потерь среди военнослужащих ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать", — сказал спикер ВМС ВСУ.

Отметим, что утром оккупационное Минобороны заявило, что захватчики авиацией атаковали катер ВСУ у острова Змеиный.

Напомним, МАГАТЭ зафиксировало взрывы и стрельбу вблизи Запорожской АЭС. Это уже не первый случай за последнюю неделю.

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Дата публикации
Просмотры
3008
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