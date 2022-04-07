Украина отстраивает освобожденные города, государство предоставит средства для восстановления жилья — Шмыгаль

В первую очередь будут восстанавливать критическую энергетическую инфраструктуру.

Украина начинает поэтапное восстановление освобожденных от оккупантов городов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении.

В общем, "Укразалізниця" уже начала заказывать основные товары, необходимые для восстановления. Государство также предоставит средства для экстренного восстановления поврежденного оккупантами жилья гражданских.

"Поэтапный план готов. Правительство уполномочило "Укрзалізницю" за счет государственного бюджета заказывать все основные товары для неотложных нужд, в том числе строительные материалы. Государство предоставит необходимые средства для закупки окон, дверей, брусьев, досок и других необходимых товаров для экстренного восстановления жилья", – сообщил Шмигаль.

Вместе с тем Украина уже начала вести переговоры с американскими партнерами и украинскими производителями, чтобы обеспечить освобожденные территории модульными домами.

"Весь этот процесс точно займет не одну неделю. Многие люди остались вообще без крыши над головой, поэтому это крайне актуальная задача", — рассказал премьер-министр.

Шмыгаль отметил, что в первую очередь состоится восстановление критической энергетической инфраструктуры.

"Сверхважный этап нашей работы – это восстановление критической энергетической инфраструктуры. Электроэнергия, вода, газ. Работы уже начались, и там, где были незначительные повреждения, уже удалось восстановить свет и воду. К сожалению, есть города и села, где эта энергетическая инфраструктура уничтожена почти полностью, поэтому работы займут какое-то время. Но на это будут бросать все необходимые силы, в том числе из других регионов", — добавил Шмыгаль.

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 7 апреля 2022 года

Читайте также: