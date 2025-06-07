Украина ответила на заявления Кремля о срыве обмена пленными и репатриации тел погибших

Обмен пленными / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

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Заявления российской стороны о срыве обмена пленными и репатриации тел погибших не соответствуют действительности.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В ведомстве отметили, что в течение прошлой недели продолжалась работа по двум направлениям — возвращение тел погибших защитников и организация очередного обмена пленными.

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В штабе отметили, что Украина направила российской стороне списки, которые соответствуют ранее согласованным в Стамбуле категориям — тяжелораненые, тяжелобольные в формате «всех на всех» и молодыми военными. Однако российская сторона, наоборот, прислала совсем другие списки, что противоречит договоренностям.

«Российская сторона передала другие списки, которые не соответствуют согласованному подходу. Украина предоставила соответствующие комментарии, и сейчас следующий шаг ожидается от российской стороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что ранее была достигнута договоренность о репатриации тел, однако конкретная дата не фиксировалась. Россия же в одностороннем порядке начала действия, не согласованные с украинской стороной.

«К сожалению, вместо конструктивного диалога мы снова сталкиваемся с манипуляциями и попытками использовать чувствительные гуманитарные темы в информационных целях. Мы заинтересованы в реальном результате — в возвращении наших пленных и тел погибших, и готовы работать для этого дальше в рамках согласованных рамок. Призываем российскую сторону прекратить грязные игры и вернуться к конструктивной работе, для возвращения людей в обе стороны и четко выполнить договоренность в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

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Стоит отметить, что в субботу, 7 июня, помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она якобы «неожиданно перенесла» как обмен тел, так и сам процесс обмена военнопленными.