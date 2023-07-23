"Украина ответит должным образом": Данилов отреагировал на ночную атаку Одессы

РФ пытается через акт устрашения нейтрализовать международные усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".

Ракетная атака Одессы РФ в ночь на 23 июля — это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю. Впрочем, наша страна отреагирует на это должным образом.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook.

По его словам, РФ пытается через акт устрашения нейтрализовать международные усилия по возобновлению функционирования "зернового коридора".

"По кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угроз голода прежде всего для стран Африки, и повышение уровня миграционных опасностей для Европы. Россияне хотят заставить Запад к возобновлению экспорта российского аммиака и снятию части санкций", — отмечает секретарь СНБО.

Данилов также отмечает, что после провала идеи "энергетической сверхдержавы" Путин хочет стать "зерновой надимперией".

"В свою очередь уничтожение украинской инфраструктуры, обеспечивающей функционирование "зернового коридора", должно сделать мир зависимым от российского зерна и их логистики и возможностей. План — поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком", — говорит секретарь СНБО.

Он уверяет, что Украина в полной мере ответит на убийства и разрушения.

Напомним, ночью против 23 июля российские кафиры выпустили по Одессе по меньшей мере пять видов ракет. Есть погибшие, пострадавшие и серьезные разрушения.

В Одесской мэрии подтвердили, что в результате российской ракетной атаки этой ночью был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор, где был сильный пожар из-за "прилета".

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