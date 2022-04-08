Украина ожидает, что Россия приостановит военные действия во время возможного визита Папы Римского в Киев

Посол Украины в Ватикане обсудил с Папой Римским его визит в Украину.
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш во время вручения верительных грамот обсудил с Папой Римским необходимость его визита в Украину.
Об этом Андрей Юраш сказал в интервью агентству Reuters.
Украина ожидает, что Россия приостановит военные действия во время возможного визита Папы Франциска в Киев.
"Если Россия поймет, что папа поедет в Украину, Россия хотя бы наверняка прекратит бомбардировку этой центральной и северной части, это точно", — сказал Юраш.
Во время визита на Мальту на выходных Папа Франциск заявил журналистам, что рассматривает поездку в Киев, чтобы сделать там призыв о мире.
Франциска пригласили президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и главный архиепископ Святослав Шевчук из Украинской католической церкви византийского обряда.
По словам украинского посла, Россия давит на Ватикан касательно поездки Папы в Украину, но он не сообщил, откуда у него эта информация.
Напомним, Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял флаг Украины.
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