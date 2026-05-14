Война
14
1 мин

Украина парализовала завод "Газпрома" в Астрахани

Возобновление производства моторного топлива на газоперерабатывающем заводе в Астрахани может занять до нескольких месяцев.

© ТСН.ua

Газоперерабатывающий завод «Газпрома» в Астраханской области на юге России остановил производство моторного топлива после пожара, произошедшего 13 мая в результате атаки дрона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

По словам собеседников агентства, на заводе приостановила работу комбинированная установка по переработке стабильного конденсата мощностью 3 миллиона тонн в год, которая производит бензин и дизельное топливо на объекте.

По информации источников, также было повреждено оборудование для переработки сероводорода и извлечения серы.

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин сообщил в среду в своем Telegram-канале, что обломки от атаки украинского беспилотника вызвали пожар на газоперерабатывающем заводе.

Восстановление производства моторного топлива может занять до нескольких месяцев.

Астраханский завод не работал с сентября прошлого года и возобновил переработку конденсата и производство моторного топлива только в апреле, всего за несколько недель до последнего нападения.

Напомним, ранее украинские военные сообщили об успешном поражении сразу нескольких объектов топливной инфраструктуры России. На предприятиях, которые обеспечивают армию РФ, зафиксированы пожары. В частности, в Генштабе ВСУ подтвердили поражение инфраструктуры газоперерабатывающего завода «Астраханский».

