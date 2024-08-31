На фоне стремительного наступления на Покровск Украина присоединила к этому направлению одну из своих немногих наступательных бригад — "Кара-Даг".

Об этом пишет аналитик Forbes Дэвид Экс.

Сообщается, что бригада "Кара-Даг" является одной из наступательных бригад Национальной гвардии, сформированной в 2014 году. Однако сейчас ее опрокинули опрокинули на восток, поскольку там продолжаются самые тяжелые бои.

"Перемещение бригады численностью около 2000 человек с ее обычных позиций на юге Украины на незнакомом поле боя на востоке подчеркивает срочность проблем Украины между Авдеевкой и Покровском ", — говорится в сообщении.

По данным российских пропагандистов, в ВСУ все еще есть около пяти укомплектованных и хорошо оснащенных бригад в резерве.

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"Возможно, Украина "планирует развернуть их в другом месте и стремится добиться какого-то решающего удара до того, как фронт в Донбассе полностью рухнет", — написал российский пропагандист Евгений Норин.

В Forbes же отмечают, что этим местом вполне может быть Курск, где украинское вторжение уже четвертую неделю не показывает никаких признаков остановки, считает Forbes.

"Добавляя силы в Курскую область и удерживая их от Покровска, лидеры Украины делают ставку на то, что выгоды от их внезапного вторжения на севере имеют большее значение для результата войны, чем их потенциальные потери на востоке. Это чрезвычайно рискованная игра", — добавили в сообщении.

Отметим, что Красногоровка и Мемрик – два населенных пункта, откуда враг будет пытаться продвигаться.

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