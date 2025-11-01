Украина перебросила спецподразделения в окруженного Покровска — Reuters

Покровск / © Associated Press

Реклама

По данным двух украинских военных источников, на этой неделе Вооруженные Силы Украины перебросили в Покровск специальную группу , чтобы удержать контроль над городом перед возможным дальнейшим продвижением россиян.

Об этом пишет Reuters.

По словам одного из источников из 7-го корпуса реагирования, высадка произошла на вертолете Black Hawk несколько дней назад, но была усложнена массированными атаками российских дронов.

Реклама

Операцией непосредственно руководил начальник военной разведки Кирилл Буданов — по данным другого источника, подразделения направились в те районы города, которые россияне считают важными для линий снабжения украинской армии.

Военное руководство Украины сообщает, что по меньшей мере 200 российских военных проникли внутрь защитного периметра Покровска.

По оценкам открытого картографического проекта DeepState, по меньшей мере половина города находится в зоне боев или не контролируется четко ни одной из сторон.

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прямо обратил внимание на битву за Покровск и призвал украинцев: «Мы продолжаем уничтожать оккупанта. Самое важное – останавливать российские атаки, где это возможно».

Реклама

Российское Министерство обороны пока не комментировало сообщения об украинской операции.

Покровск – ключевой транспортный узел на востоке Украины, дорога и железная дорога которого могут стать трамплином для дальнейшего продвижения российских сил в Донецкую область.

Успешное содержание города или возвращение контроля над ним станет стратегическим достижением для Украины во фронтовой ситуации.

Напомним, специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко в этот день сообщила, что уличные бои ведутся на северных окрестностях Покровска, а это значит, что враг все ближе к трассе, соединяющей этот город с соседним Мирноградом.

Реклама

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк заверили, что оцепления украинских войск в Покровске нет.

Для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября .